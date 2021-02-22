  • BIST
    1552.01
  • Dolar
    7,0576
  • Euro
    8,5735
  • Altın
    407,5700
İstanbul
-0 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü PKK ile silah işbirliğini anlattı
Başkan Erdoğan: 95 milyar dolar döviz rezervimiz var
Yakalanan terörist de HDP'li Taşdemir'i Gara'da gördüğünü itiraf etti
PKK'nın 3 finansör teröristi etkisiz hale getirildi
"Daha fazla Türk şirketi bekliyoruz"
"Bizim camiada 'Kahrolsun PKK' bile diyemeyen çok"
Dünyada hayranlık uyandırdı
Zirveye hızlı giriş
Demet'ten poz dersleri
Kızından ayrılamıyor
65'inde meslek sahibi oldu, hastalıkları unuttu
Manili türkülü künefe servisi
‘Hayat tamircisi'nden insanlık dersi
Bere ve çanta örerek sokak hayvanlarını besliyor
İyi insan olmak için uğraşıyor
İçimi ısıtan kadın Derya
Ece şimdi de morardı
Tesla araba satarak kazandığından fazlasını Bitcoin ile kazandı
6. sınıfta makyaja başladım!
Beni ikiz anneleri anlar
Bugün burçları neler bekliyor? 22 Şubat 2021 Pazartesi günlük burç yorumları
KOVID-19 uyku kaçırdı: Koronasomnia
Astımda artışta 'oda spreyi' uyarısı
Yetersizlik duygusu olanlar mobbing yapıyor
22 Şubat 2021 Pazartesi 14:31:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 14:31:00

Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Etiketler : pkk terör örgütü ırak metina
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
Pankartlı evlilik teklifi

Pankartlı evlilik teklifi
Kendi evimi kendim sattım

Kendi evimi kendim sattım
Bu sefer Bolşevik devrimini anlatacak

Bu sefer Bolşevik devrimini anlatacak
Nikahta görüşelim

Nikahta görüşelim
‘İki dizide oynamam' dedi reddetti

‘İki dizide oynamam' dedi reddetti
Pandemide online destek

Pandemide online destek
Düşmanını uzakta arama!

Düşmanını uzakta arama!
Sağlığımı para için satmam

Sağlığımı para için satmam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER