PKK'nın 3 finansör teröristi etkisiz hale getirildi

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:31:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 14:31:00
Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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