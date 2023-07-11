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Terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasına yönelik soruşturmada sanıkların yargılanmasına başlan...
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11 Temmuz 2023 Salı 17:43:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 17:43:00

Terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasına yönelik soruşturmada sanıkların yargılanmasına başlandı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın "medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 15'i tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 15'i tutuklu 18 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan 5 tutuklu sanık, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

10'u tutuklu 13 sanığın ise savunmalarını yapması için duruşmaya yarın devam edilecek.

İddianamede, 18 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

Etiketler : PKK/KCK Diyarbakır Terör örgütü
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