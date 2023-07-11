Terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasına yönelik soruşturmada sanıkların yargılanmasına başlandı

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 15'i tutuklu 18 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan 5 tutuklu sanık, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

10'u tutuklu 13 sanığın ise savunmalarını yapması için duruşmaya yarın devam edilecek.

İddianamede, 18 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis isteniyor.