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17 Kasım 2020 Salı 11:58:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 11:58:00

Terör örgütü PKK'dan büyük alçaklık! Aile nöbetindeki aileye tehdit mektubu

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Terör örgütü PKK'da çözülme hızla sürerken, ağır darbeler alan örgüt Diyarbakır annelerini tehdit ediyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer, terör örgütü PKK mensupları tarafından ölümle tehdit edildi.

İHA'da yer alan habere göre, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer, terör örgütü PKK mensupları tarafından ölümle tehdit edildi. Çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan Biçer ailesinin kaldıkları evin penceresinden "Size ölüm" yazılı not atıldı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi başlatan ailelerin nöbetleri bir yılı aşkın süredir kararlılıkla sürerken, ailelerin taciz ve tehditlere maruz kalmaya devam ediyor. İki gün önce evlat nöbetinde olan ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer, evlerinin penceresinden "Size ölüm" yazılı not atıldı. Biçer ailesi, şikayetçi olduklarını belirterek, güvenlik güçlerinin gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

"ÖLÜMÜNE BAŞ KOYMUŞUZ, NEYLERİNDEN KORKACAĞIZ"

Oğlu Mustafa Biçer için evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer, örgüt yandaşlarının tehditlerinin diz boyu olduğunu, kendilerini ve çadırdaki bütün arkadaşlarının tehditlerle yıldırılmaya çalışıldığını söyledi. Kendilerine "Sizlere ölüm" diye bir not atıldığını aktaran Biçer, "Defalarca kapılarıma yazılar yazıldı. Biz korkmuyoruz, korksaydık ilk gün oradan kalkardık. Ölümüne baş koymuşuz, neylerinden korkacağız. Yeter artık, tehditleri mide bulandıracak seviyeye geldi. Çocuklarımızı korkutmaya çalışıyorlar. Hem doğum günüm hem de oğlumun götürdükleri güne denk geliyor. Oğlumun gidişinin yıl dönümü. Yaram kabuk bağlamışken defalarca yaramı tazelemek için tehdit ediyorlar. Acıya saygıları olmayan insanlardan ne bekleyeceğiz. Saat 18.00 civarıydı atılmıştı. Belki ben geç fark ettim içeriyi. Güvenlik güçlerimize bilgi verdim. Gelip gerekeni yaptılar" dedi.

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