Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor... İçişleri'nden flaş açıklama: 3 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin´de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak´tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157´ye yükseldi."
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin´de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak´tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157´ye yükseldi" denildi. Güvenlik güçlerinin terör örgütüne karşı operasyonlarının aralıksız sürdüğü de vurgulandı.
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