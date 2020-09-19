Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor... İçişleri'nden flaş açıklama: 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin´de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak´tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157´ye yükseldi" denildi. Güvenlik güçlerinin terör örgütüne karşı operasyonlarının aralıksız sürdüğü de vurgulandı.

