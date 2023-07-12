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12 Temmuz 2023 Çarşamba 19:46:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 19:46:00

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor... Bir terörist daha teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristinin, Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı terörist teslimiyeti PKK kaçakları
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