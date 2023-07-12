Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor... Bir terörist daha teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristinin, Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerini kullandı.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5jwJa7nTWW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2023
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