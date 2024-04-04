04 Nisan 2024 Perşembe 17:33:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 17:33:00
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.