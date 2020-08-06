Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 3 terörist daha teslim oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre'deki hudut karakolumuza teslim oldu.
MSB, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist daha Şırnak-Cizre'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2020
Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/eII34pRVf6
BİR AÇIKLAMA DA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ikna çalışmaları neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
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