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10 Ocak 2023 Salı 17:40:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 17:40:00

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'ya 2011 yılında katılan örgüt mensubunun, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı pkk terör örgütü
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