Terör örgütü PKK yıkıma uğradı! Örgüt elebaşı itiraf etti: TSK adım adım hakimiyet kuruyor

Kuzey Irak'ta Pençe Kaplan Harekatı Haftanin bölgesinde sürerken, terör örgütü PKK'da panik had safhada... Haftanin'de bulunan ve 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride aranan terörist Haki kod adlı İskan Akyüz'ün öldürülme korkusuyla sivil kıyafetlerle bölgeden kaçtığı belirlendi. Örgütteki dağılma ve paniğin önüne geçmeye çalışan azılı terörist, kendi yayın organlarına yaptığı itiraf niteliğindeki açıklamada "Türk ordusu yoğun bir teknik kullanarak önce bombardıman yapıyor, ardından helikopterlerle indirmeler yapıyor. Stratejik birçok noktayı ele geçirdiler" dedi.

Sabah'ın haberine göre, Terörist elebaşı verdiği kayıplarla ilgili Kandil'e rapor verirken, örgüt içindeki moral ve motivasyon bozukluğunun önüne geçebilmek için açıklamalarda bulundu: Harekatın ilk günlerde bazı tepeleri aldılar. Bunlar Şırnak sınırına yakın olan tepelerdi. Sonra Kasroki tepesi ile Hantur Dağına yöneldiler. Bu iki bölgenin çok stratejik bir önemi var. Çünkü bu dağın zirvesinden Türkiye, Irak ve Suriye sınır hattını gözetlebiliyorduk. Burayı önce bombaladılar. Uçaklar gidince taarruz helikopterleri geldi ve birçok noktayı vurdu. Sonra İHA'lar keşif uçuşu yaptıktan sonra bu kez karadan obüs ve havan toplarıyla belirlenen koordinatları taşları, kayaları un ufak edene kadar vurdular. Helikopterlerle aynı alana komandoları indirdiler. Tüm tepeleri aldılar. Türk ordusu adım adım ilerleyerek ele geçirdiği bölgelere yeni karakollar kuruyor. Bu operasyonun tarzı çok farklı. Önceki operasyonlara hiç benzemiyor. Pençe Kaplan dedikleri operasyondaki asıl niyetleri Haftanin'in tamamını alıp Zaho Ovasına kadar ilerleyerek bir tampon bölge oluşturmaktır...

KENDİSİNE KAÇACAK DELİK ARADI

PKK'nın silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi olan İskan Akyüz, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin 10 milyon liralık kırmızı kategorisinde yer alıyor. 30 yıldan beri dağ kadrosunda birçok kanlı hain saldırının baş aktörü olan Akyüz, Siirt, Şırnak, Erzurum, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl kırsalında alçak saldırıların emrini ve talimatını verdi.