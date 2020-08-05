  • BIST
    1091.14
  • Dolar
    7,0278
  • Euro
    8,3541
  • Altın
    459,8910
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazır giyim ihracatı temmuzda 1,8 milyar doları aştı
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Soylu duyurdu! Türkiye'de en yoğun denetim yarın başlıyor
Türkiye akıllı ulaşım sistemlerinde atağa geçecek
Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/PYD'li terörist yakalandı
ALO 181'e 'Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim' sözü verdi
Aydın'da başlayıp Muğla'da söndürülen orman yangınıyla ilgili 2 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyon: 6 gözaltı
Çözümden yana olmayan Yunanistan Batı'nın şımarık çocuğu"
2020 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Milli motosikletçiler Portekiz ve Çekya'da piste çıkacak
AİHM FETÖ sanığının 'Kovid-19' gerekçesiyle yaptığı tedbiren tahliye talebini reddetti
Tarih tekerrür eder mi?
Bakan Pekcan açıkladı! Türk Eximbank'tan önemli anlaşma
Otomotiv ihracatını AB ülkeleri sırtladı
İlk kez görüntülendi! Virüsün yayılması engelleniyor
Karadeniz'in en çok ihracat gerçekleştiren ili Trabzon
57 ülkeye Mehmetçik mührü!
Lübnan'ın dünyaya açılan kapısıydı! İşte Beyrut Limanı'nın stratejik önemi...
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Lübnan'daki patlamada 6 vatandaşımız yaralandı
PKK'ya ağır darbe! 5'i gri kategoride aranan 105 terörist etkisiz hale getirildi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'u atlattı
Galatasaray Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı
Kaleci Çağlar Şahin Akbaba Bursaspor'a veda etti
05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:34:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:49:00

Terör örgütü PKK yıkıma uğradı! Örgüt elebaşı itiraf etti: TSK adım adım hakimiyet kuruyor

ABONE OL

Irak'ın kuzeyini teröristlerden arındırmak için yürütülen Pençe Kaplan Harekatı kararlılıkla devam ediyor. Pençe Kaplan Harekatı terör örgütü adeta PKK'yı yıkıma uğrattı. Bölgeden sivil kıyafetlerle kaçmak zorunda kalan örgüt elebaşı terörist Akyüz gerçeği “TSK adım adım hakimiyet kuruyor” sözleriyle itiraf etti.

Kuzey Irak'ta Pençe Kaplan Harekatı Haftanin bölgesinde sürerken, terör örgütü PKK'da panik had safhada... Haftanin'de bulunan ve 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride aranan terörist Haki kod adlı İskan Akyüz'ün öldürülme korkusuyla sivil kıyafetlerle bölgeden kaçtığı belirlendi. Örgütteki dağılma ve paniğin önüne geçmeye çalışan azılı terörist, kendi yayın organlarına yaptığı itiraf niteliğindeki açıklamada "Türk ordusu yoğun bir teknik kullanarak önce bombardıman yapıyor, ardından helikopterlerle indirmeler yapıyor. Stratejik birçok noktayı ele geçirdiler" dedi.

Sabah'ın haberine göre, Terörist elebaşı verdiği kayıplarla ilgili Kandil'e rapor verirken, örgüt içindeki moral ve motivasyon bozukluğunun önüne geçebilmek için açıklamalarda bulundu: Harekatın ilk günlerde bazı tepeleri aldılar. Bunlar Şırnak sınırına yakın olan tepelerdi. Sonra Kasroki tepesi ile Hantur Dağına yöneldiler. Bu iki bölgenin çok stratejik bir önemi var. Çünkü bu dağın zirvesinden Türkiye, Irak ve Suriye sınır hattını gözetlebiliyorduk. Burayı önce bombaladılar. Uçaklar gidince taarruz helikopterleri geldi ve birçok noktayı vurdu. Sonra İHA'lar keşif uçuşu yaptıktan sonra bu kez karadan obüs ve havan toplarıyla belirlenen koordinatları taşları, kayaları un ufak edene kadar vurdular. Helikopterlerle aynı alana komandoları indirdiler. Tüm tepeleri aldılar. Türk ordusu adım adım ilerleyerek ele geçirdiği bölgelere yeni karakollar kuruyor. Bu operasyonun tarzı çok farklı. Önceki operasyonlara hiç benzemiyor. Pençe Kaplan dedikleri operasyondaki asıl niyetleri Haftanin'in tamamını alıp Zaho Ovasına kadar ilerleyerek bir tampon bölge oluşturmaktır...

KENDİSİNE KAÇACAK DELİK ARADI

PKK'nın silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi olan İskan Akyüz, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin 10 milyon liralık kırmızı kategorisinde yer alıyor. 30 yıldan beri dağ kadrosunda birçok kanlı hain saldırının baş aktörü olan Akyüz, Siirt, Şırnak, Erzurum, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl kırsalında alçak saldırıların emrini ve talimatını verdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER