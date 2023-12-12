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12 Aralık 2023 Salı 09:10:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 09:10:00

Terör örgütü PKK üyelerine operasyon! 7 kişiden 5'i gözaltına alındı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiden 5'i gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet yürütenlerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgüt için insan kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için 2 ilçede 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Etiketler : istanbul bölücü terör örgütü pkk insan kaçakçılığı operasyon
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