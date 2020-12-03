Terör örgütü PKK Sincar'dan çıkarıldı

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı tarafından 17 Kasım'da Erbil'de düzenlenen ortak basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmanın uygulanmaya başlandığı açıklanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...