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07 Haziran 2021 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 15:45:00

Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Mahmur'un beyni yok edildi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır'ı etkisiz getirildiğini duyurmuştu. Peki, Bu operasyon neden önemli? Uzman isimlere göre, "Mahmur'un beyni yok edildi. Irak, terör örgütü için güvenli bir bölge değil. Bunu terörü destekleyen herkesin bilmesi lazım” şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Peki, terörist Selman Bozkır kim? Mahmur operasyonu neden önemli? İşte haberin detayları...

TRT Haber'in haberine göre Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt ve Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez, Kandil'in kuluçka yuvası Mahmur'la ilgili çarpıcı analizlerde bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadelesindeki başarısının git gide artığına dikkat çeken Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt şunları söyledi:

"Türkiye'nin terörle mücadele stratejisine baktığımız zaman bunu 4 sac ayak üzerine oturtabiliriz. Birincisi, terörle mücadelede özel birliklerle terörü kaynağında yani yerinde kurutmak; ikincisi, MİT'in sözde lider kadroyu etkisiz hale getirmesi; üçüncüsü, terörle mücadele ederken dış ve iç bağlantısını tamamen yok etmek ve dördüncüsü, teröre katılımı minimize etmek"

"KANDİL, SİNCAR VE MAHMUR ÖRGÜTÜN SÖZDE ÜST YÖNETİCİLERİNİN SÖZDE MERKEZİ DURUMUNDA"

"Kandil, Sincar ve Mahmur terör örgütünün şu anda sözde üst yöneticilerinin, sözde beyin takımlarının sözde merkezi durumunda" diyen Başbozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada terör örgütü özellikle sivil halkı kullanarak, özellikle de bazı uluslararası kurum ve kuruluşların da şemsiyesi altında faaliyetlerini yürütmeye başladı. Bunların başında da Mahmur geliyor. Mahmur, 1998 yılında mülteci kampı olarak kurulmuş bir kamp. Terör örgütü burayı kendi kampı gibi kullanıyor. Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında kullanıyorlar. Dolayısıyla Türkiye burada kararlı. İçeride ve dışarıda terörle mücadelesinde çok emin adımlarla kurum ve kuruluşlarıyla çok kararlı bir şekilde bu konuda terörün belini kırmaya kararlı."

"MAHMUR'UN BEYNİ YOK EDİLDİ"

Terörist Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, "Mahmur'un beyni yok edildi" görüşünü savunan Başbozkurt sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörist Selman Bozkır'ın yok edilmesi, kuluçka yuvasına vurulmuş en iyi darbedir. Mahmur'un beyni yok edildi. Terör örgütü, Hakurk'ta, Avaşin'de, Basyan'da ve Kandil'de yapmış olduğu işleri şimdi Mahmur'da yapıyor. İdeolojik eğitim, siyasi eğitim veriyor, küçük çocukları buraya getirip teşkilatlandırmasını yaparak, diğer kamplara gönderiyor. Böyle bir durumdaki kampın ortadan kaldırılması gerekir. Irak, terör örgütü için güvenli bir bölge değil. Bunu terörü destekleyen herkesin bilmesi lazım"

"MAHMUR, DIŞ İSTİHBARAT UNSURLARININ TERÖR ÖRGÜTÜYLE İRTİBAT SAĞLADIĞI BİR BÖLGE"

Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez ise Mahmur bölgesinin dış istihbarat unsurlarının PKK terör örgütüyle irtibat sağladığı bir bölge olduğunu belirtti.

Küsmez, "Mahmur, alan kontrolünün genişlediği bir harekat sahası, bunun nokta operasyonlarıyla desteklendiği bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz Irak'ın kuzeyinde Haftanin'den Hakurk'a kadar bu hattı olabildiğince temizledikçe PKK terör örgütünün mensupları da daha güneye ve derine doğru bir geçiş sağlamak üzere tedbir almaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Küsmez, MİT'in başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Türkiye özellikle MİT'in yapmış olduğu çok sağlıklı istihbarat değerlendirmeleri sonucunda bu derinlikteki noktalarda terör örgütünün önemli yönetici statüsündeki yöneticilerini tespit edip etkisiz hale getirebiliyor. Bu çok önemli" dedi.

Etiketler : pkk mahmur terör örgütü Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez
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