PKK'lı terörist Cemil Bayık itiraf etti: İçimize kadar sızdılar

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın "MİT" itirafı sonrası örgütü karıştı. Bayık, "MİT şu anda Irak'ın her alanında kendisini örgütlemektedir. MİT'in Irak'ta çok yoğun bir örgütlenme içinde olduğunu net biliyoruz." dedi.

Terörle mücadele kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koordineli bir şekilde yurt içi ve sınır ötesinde düzenlediği başarılı nokta operasyonları terör örgütünün nefesini kesti. Örgüt elebaşıları arasında 'Sıra hangimizde' kâbusu yaşatan MİT'in ve TSK'nın son 2 yıldır kullandığı ANKA-İ ve TB-2 İnsansız Hava Aracı ile çok sayıda sözde lider ve örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

HAİN ÖRGÜTE KIRMIZI LİSTE DARBESİ

Sabah'ta yer alan haberde, son 2 yılda İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategorisinde bulunan, 9 milyon liralık mavi kategoride yer alan, 3 milyonluk turuncu kategoride yer alan 1 ve gri kategoride 500 bin lira ödülle aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi. MİT ve TSK'nın sivil yerleşim yerleri ve sivillere zarar vermeden icra ettiği noktasal hava harekâtlarıyla örgütün sözde saha ve bölge yöneticilerinin de aralarında olduğu teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken, örgüt elebaşıları arasında da korku had safhaya ulaştı.

HALMAT DİYAR BARBESİ VE DİĞERLERİ

MİT'in sağladığı istihbaratla TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda örgütün sözde beyin takımından olan ve PKK/KCK'nın sözde Başkanlık ve Yürütme Konseyi Üyesi 'Halmat Diyar' kod adlı Diyar Garip Muhammed, Kandil'e düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Yine Kandil'e 24-30 Temmuz 2019'da düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilen teröristler arasında Erbil'de konsolosluk görevlisi Osman Köse'yi şehit eden kırmızı listedeki "Doğan Nurhak" kod adlı Erdoğan Ünal ile mavi kategoride yer alan "Botan" kod adlı Hacı Kurhan ve terörist Metin Akgün de var.

TERÖRİST CEMİL BAYIK'IN KORKUSU

Örgüt elebaşılarından Cemil Bayık, MİT'ten nasıl korktuklarını ve MİT'in başarısını bir süre önce örgütün yayın organlarına yaptığı açıklamada şu sözlerle itiraf etti: "MİT şu anda Irak'ın her alanında kendisini örgütlemektedir. MİT'in Irak'ta çok yoğun bir örgütlenme içinde olduğunu net biliyoruz. MİT içimize kadar sızmış. Kandil'e yönelik saldırılar da bunu doğrulamaktadır. Kayıplarımız da açıkça bunu ortaya koymaktadır."

PKK'NIN SAHA SORUMLUSU TÜKENDİ

Terör örgütü PKK'nın sözde saha sorumluları etkisiz hale getirilince örgüt çöküşe geçti. Teröristlerin toplu olarak teslim olması an meselesi. Her geçen gün hem Suriye topraklarından hem de Irak'ın kuzeyinden güvenlik personelimizle irtibat sağlayıp saatlerce yürüyerek teslim olan teröristlerin sayısı artmakta.