VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması: Darbecilere hep birlikte karışı çıktık
Heyecanlandıran açıklama: Bu gerçekleştiğinde Türk dünyası birleşmiş olacak
Adana Havalimanı'nda hareketli anlar... Piste inen uçağın önüne çıktılar
İBB'den "pes artık" dedirten teklif!
Türkiye'den kritik hamle!
Tosuncuk'tan "Bank" savunması
Terör örgütü PKK'dan skandal 'Avrupa' itirafı
İtiraf gibi çıkış: Kazanamıyoruz! HDP'ye mecburuz
76 ilde düzenleniyor
Bahçeli'den 2023 talimatı
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
MİT'ten bir casusluk operasyonu daha!
Jandarma İHA Komutanı anlattı: Özdemir amca iyi ki pes etmedi
Zeytinburnu'nda ev yangını: 3 kişi çatıdan atladı
ABD'den teröre açık destek!
Çok kuvvetli geliyor
Biden'dan Erdoğan'a F-16 cevabı: Elimden geleni yapacağım
Fransa'dan geri adım!
Pentagon'dan kritik F-35 açıklaması
Ukrayna'dan Avrupa'ya uyarı
Karnı burnunda
Bir aile komedisi
Kahkaha tufanı başlıyor
Türkiye'de büyümek avantaj sağladı
02 Kasım 2021 Salı 10:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 12:01:00

Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Bölücü terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, Avrupa ülkelerinin kendilerine 'çatışmayı kesmemeleri' yönünde talimat verdiğini itiraf etti. Bu skandal itirafı değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, 'Buna şaşırmıyorum. Avrupa'nın ve Batı'nın 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'yi terörle yıkmak, aynı Irak, Suriye ve Libya'da olduğu gibi Müslüman kanı dökmek için böl ve yönet politikasının tezahürüdür. Bu tamamen uluslararası hukuka ve BM kararına aykırıdır.' diye konuştu. Caşın ayrıca, 'Bir ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını ihlal eden ayrılıkçı terör örgütü insanın yaşam hakkını elinden alıyor. Batı neden bunu görmüyor?' ifadelerini kullandı.

Bölücü terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, Avrupa ülkelerinden emir aldıklarını itiraf etti. Arkalarında Avrupa'nın olduğunu itiraf eden Duran Kalkan, "Avrupa, 'Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz' diye bize defalarca dayatmalarda bulundu." dedi.

"HİÇBİR DEVLETTEN ÇÖZÜM DAYATMASI GÖRMEDİK"

PKK elebaşı, "Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN: TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VERMEK ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katıldığı canlı yayında skandal açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, şu ifadeleri kullandı:

"Buna şaşırmıyorum. Avrupa'nın ve Batı'nın 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'yi terörle yıkmak, aynı Irak, Suriye ve Libya'da olduğu gibi Müslüman kanı dökmek için böl ve yönet politikasının tezahürüdür. Bu tamamen uluslararası hukuka ve BM kararına aykırıdır. Fransa'dan bunu görmek son derece yanlıştır. Fransa burada suçüstü yakalanmıştır.

Terör örgütlerine medya dahil, siyasi, ekonomik, diplomatik ve silah desteği vermek uluslararası hukuka ve BM Sözleşmeleri'ne aykırıdır. Ama ABD açık açık yardım ediyor. 40 bin TIR silah verdi. Yaklaşık 1 milyar dolarlık silah yardımı yapıyorlar. Ondan sonra da bir general çıkıp, 'Biz bunu PKK'ya değil SDG'ye verdik. DEAŞ'la savaşıyorlar' diyor. Böyle bir saçmalık yok. Bir asker olarak PKK terör örgütüdür ve Türk milleti bunu benimsemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası bellidir. Vatan Türk bayrağının dalgalandığı her karış toprağıdır. O adam olsaydı zaten Türk milletinin ekmeğini yedikten sonra oraya gidip ihanet etmezdi.

Biz insanları ayırmıyoruz ki... Bir ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını ihlal eden ayrılıkçı terör örgütü insanın yaşam hakkını elinden alıyor. Batı neden bunu görmüyor?"

Etiketler : Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın avrupa pkk deaş
Eğitimciler domates tarlasında klip çekti

Eğitimciler domates tarlasında klip çekti
Kışın eğlence devam edecek

Kışın eğlence devam edecek
‘Kaçış'la setlere başladı

‘Kaçış'la setlere başladı
‘Kırmızı Oda'da sürpriz isim

‘Kırmızı Oda'da sürpriz isim
Arayanlara öfkelendi ilanı geri çekti

Arayanlara öfkelendi ilanı geri çekti
Gazinoda sahne alacak

Gazinoda sahne alacak
Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti Cumhuriyeti Anıtkabir'de kutladılar

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti Cumhuriyeti Anıtkabir'de kutladılar
Arka Sıradakiler ve Kiralık Aşk'ın yıldızı Sinem Öztürk ekrana geri dönüyor

Arka Sıradakiler ve Kiralık Aşk'ın yıldızı Sinem Öztürk ekrana geri dönüyor
‘Polislik onurlu bir meslek'

‘Polislik onurlu bir meslek'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER