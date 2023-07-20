Terör örgütü FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ üyeliği suçundan hüküm giyen kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.A'nın adresini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, cezaevine konuldu.
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