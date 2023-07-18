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18 Temmuz 2023 Salı 15:50:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 15:50:00

Terör örgütü FETÖ firarisi yakalandı

Kaynak: IHA

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Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : Gaziantep FETÖ/PDY hapis cezası
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