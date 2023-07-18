Terör örgütü FETÖ firarisi yakalandı
Kaynak: IHA
Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 15 askerimiz şehit olmuştu: Teröristlerin cezası belli oldu
- Başkan Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağı olan Katar'da
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü
- Bakan Göktaş: Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz yeni bir yüzyıl olacak
- Şanlıurfa'da orman yangınına neden olan zanlı tutuklandı
- Hollanda, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırdı