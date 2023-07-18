Terör örgütü FETÖ firarisi yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.