Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Kıskaç Operasyonu"nda 92 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da operasyon düzenlendiğini belirtti.

DEAŞ'E YÖNELİK 2️⃣6️⃣ İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN "KISKAÇ" OPERASYONUNDA 9️⃣2️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu,... pic.twitter.com/ZrYagKwKPt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023

"DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen kahraman polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine ve işbirlikçilerine nefes aldırmayacaklarını ifade ederek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini kaydetti.