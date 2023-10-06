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06 Ekim 2023 Cuma 09:02:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 09:02:00

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Kıskaç Operasyonu"nda 92 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da operasyon düzenlendiğini belirtti.

"DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen kahraman polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine ve işbirlikçilerine nefes aldırmayacaklarını ifade ederek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Etiketler : ali yerlikaya deaş kıkaç operasyonu terör örgütü
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