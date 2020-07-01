  • BIST
    115524
  • Dolar
    6,8560
  • Euro
    7,6806
  • Altın
    392,7630
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 gündür kayıp olarak aranan ve cansız bedenine ulaşılan İkranur'un babaannesi idam istedi
Apple ürünlerine neden zam yaptı?
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
Kritik Astana Zirvesi başladı
Reuters duyurdu! Türk büyükelçiden Fransa'ya sert açıklama
İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 Test Merkezi kuruldu
ABD'nin petrol üretimi 11 yılda yüzde 134 arttı
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Şike kumpası davasında 15. duruşma başladı
İdlib'de 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Türkiye'nin koronavirüs yardımı Bağdat'a ulaştı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son kararı Bilim Kurulu verecek
Bakan Albayrak: Daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor
Yunan Savunma Bakanlığı'ndan trajikomik Türkiye açıklaması
Rejim hapishanelerinde 7 yıl işkence gördü: İnsanlara işkence eden insan olamaz
Sosyal Taksi dezavantajlı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek
Hava savunma füzesi 'Sungur' göreve hazır!
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikasının temelini bu ay atacak
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 654 bini geçti
'Terör zararı' gösterip devleti maddi kayba uğratmışlar
Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin paylaşımlara sert tepki: Alçakların peşini bırak ...
Yeşil elektrik için geri sayım başladı
Terör örgütü DEAŞ'a haziranda büyük darbe
Bakan Karaismailoğlu Kabotaj Bayramını kutladı
01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:42:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:42:00

Terör örgütü DEAŞ'a haziranda büyük darbe

ABONE OL

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesine kesintisiz devam eden Türkiye, operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, haziran ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu 173 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

HAZİRANDAKİ BAZI OPERASYONLAR

Düzce'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının da olduğu iddia edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan ele geçirilen dijital materyallerde terör örgütünün propagandasının yapıldığı videolar elde edildiği, zanlılara yeraltı bankacılığı olarak bilinen "Havala" sistemiyle çatışma bölgelerinden kayıt dışı para transferleri yapıldığı tespit edildi. Bazı şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen kamuflajlı kıyafetlerle çatışma bölgelerinde çektirilen fotoğrafların görüldüğü, bu fotoğrafları kullanan zanlıların çevresindeki kişileri baskı altına almaya çalıştığı ileri sürüldü.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Mardin, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Samsun, Denizli ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 13 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 24, İstanbul'da ise 9'u yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı.

Samsun, Kayseri, Kilis, İstanbul, Ankara, Sakarya, Uşak, Balıkesir, İzmir, Bursa ve Manisa, Denizli ve Bolu'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'TE DEAŞ'IN SÖZDE KADISI YAKALANDI

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen şüpheli J.A.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve geçmiş yıllarda Suriye'de iki askerin şehit edilmesi olayının emrini verdiği bildirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

INTERPOL'ÜN ARADIĞI DEAŞ'LILAR KİLİS'TE YAKALANDI

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Çeçen uyruklu Rusya vatandaşları iki kadın S.K. (29) ile R.E. (33), MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık kararıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2'si INTERPOL tarafından aranan 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden O.H.A. ve A.M, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.M. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

DEAŞ'LILARIN YARGILANMA SÜRECİ

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen Suriye uyruklu tutuklu sanık W.K, hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 4 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapisleri istenen tutuksuz 7 sanığın beraatine karar verildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER