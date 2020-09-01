Terör örgütü DEAŞ'a Adana'da operasyon! 5 gözaltı
Kaynak: TRTHaber
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana'daki şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipleri şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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