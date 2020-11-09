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09 Kasım 2020 Pazartesi 09:02:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 09:02:00

Terör örgütü DEAŞ'a 11 ilde eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

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İstanbul'da 11 ilçede düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve Suriye'deki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 11 ilçede belirlenen 17 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.

Etiketler : deaş operasyon gözaltı
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