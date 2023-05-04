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Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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04 Mayıs 2023 Perşembe 09:16:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 09:16:00

Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheliden 8'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli tespit edildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Etiketler : terör örgütü deaş operasyon gözatı
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