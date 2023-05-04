Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheliden 8'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli tespit edildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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