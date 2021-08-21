İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı yakalandı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.