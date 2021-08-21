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21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:14:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:14:00

Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı yakalandı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : terör örgütü deaş gözaltı
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