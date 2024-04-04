14 ilde eş zamanlı “Bozdoğan-20” operasyonu: 340 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, başta Van'daki olaylar olmak üzere 14 ilde bölücü terör örgütü adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüphelinin eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-20' operasyonlarıyla yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa İl Emniyet Müdürlüklerince 'Bozdoğan-20' operasyonları düzenlendi. Van'da yaşanan olaylar başta olmak üzere 14 ilde bölücü terör örgütü (BTÖ) adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-20' operasyonlarıyla yakalandı. Şüphelilerin; terör örgütü adına çöp konteynerleri ve lastikler ile yol kapatarak havai fişek, taş, el yapımı patlayıcı (EYP) ve molotofkokteyli ile kanunsuz sokak eylemleri yaptıkları, güvenlik güçlerimize yönelik taşlı saldırıda bulundukları ve uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemet gösterdikleri, BTÖ övücü slogan attıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi" dedi.