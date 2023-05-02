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02 Mayıs 2023 Salı 17:15:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 17:15:00

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 2 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Kaynak: AA

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azine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal varlığının dondurulması kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ ve El Kaide bağlantılı Kubilay Sarı ve Omar Alsheak'ın Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Etiketler : terör örgütleri deaş el kaide mal varlıkları
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