'Terör koridoru' hayalini Mehmetçik yıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri başarıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü ve destekçileri tarafından "terör koridoru" kurmaya yönelik çalışmaları ortadan kaldırdı.

Bu kapsamda ilk olarak 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatan Mehmetçik, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen harekatın ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Cerablus'u, 23 Şubat 2017'de ise Bab'ı, DEAŞ'tan kurtardı.

Harekatla 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşim yerleri 217 gün içinde terörden arındırıldı.

Mehmetçik, Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi kısa bir sürede göğüs göğse mücadele eden tek NATO ülkesi olarak 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 29 Mart 2017'de harekatın bittiğini açıkladı, iki gün sonra Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekatın başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Harekatla Türkiye-Suriye sınırının 104 kilometresinin güvenliği sağlandı, 5 bin 474 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik ilk sınır ötesi operasyonu olma özelliğini taşıyan Fırat Kalkanı Harekatı, hem terör örgütü DEAŞ'ın bölgedeki faaliyetlerine son verdi hem de bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağladı.

Sonraki hedef Afrin'deki terör yuvaları

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdi.

Teröristler harekat öncesinde Afrin'deki çocukları evlerinden zorla alarak silahlandırmaya çalıştı. Ailelerinden kaçırılan çocuk ve gençlere teröristlerce silahlı eğitim verildi. İlçeyi terk etmek isteyenleri engelleyen teröristler, kalkan olarak kullanmak için halkı bölgede tutmaya çalıştı. Bölge halkı, teröristlerin baskı ve zulmü altında yaşamaya başladı.

Harekatın başladığı 20 Ocak 2018'e kadar geçen sürede PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerce sınır hattındaki hudut karakolları ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine 700'den fazla taciz ateşi ve saldırı gerçekleştirildi. Harekat devam ederken Türkiye'ye yönelik gelişigüzel 120 roket ve 7 havan atışı yapıldı. Bunun sonucunda 7 sivil hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı.

Harekat hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya Kongresi'nde "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır." ifadesini kullanarak harekatın başladığını tüm dünyaya açıkladı.

Sivil halka, dini, kültürel yapılarla tarihi eserler ve çevrenin zarar vermemek için üstün gayret gösterilen harekatın tamamlanmasıyla Türkiye-Suriye sınırının 148 kilometresinin güvenliği sağlandı, 282 meskun mahal terör unsurlarından arındırıldı. Mehmetçik, 20 Ocak 2018'den itibaren 6 bin 812 teröristi etkisiz hale getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıkladı

Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ekim 2019'da Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını açıkladı.

TSK, harekatın ilk gününün sonunda Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaptı. Harekatın ikinci günü, Suriye Milli Ordusu öğle saatlerinde Tel Abyad'a, akşam saatlerinde ise Rasulayn'a girdi. Harekatın dördüncü gününde Rasulayn ilçe merkezi, beşinci gününde de Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 396 meskun mahal kontrol altına alındı. 9 Ekim 2019'dan itibaren 3 bin 319 terörist etkisiz hale getiridi, teröristlerin döşediği 1185 mayın Mehmetçik tarafından imha edildi.

ABD ve Rusya ile üst düzey görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 17 Ekim 2019'da Ankara'da yaptıkları görüşmede, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesi konusunda mutabakata vardı.

Bu süre içinde 48 taciz gerçekleştirildi, 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı.

TSK söz konusu tacizlere meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık verdi. Bu sürede çok sayıda YPG/PKK'lı terörist Rasulayn'dan Haseke'ye tahliye edildi. TSK mutabakata tam olarak uyarken, YPG/ PKK'lı teröristler taciz ve ihlallerini sürdürdü.

22 Ekim'de Soçi'de düzenlenen Türkiye-Rusya zirvesinde Fırat'ın doğusu için kararlar alındı.

Taraflar, 23 Ekim 2019 saat 12.00'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre dışına çıkarılmasını temin etmesi konusunda anlaştı. Bu işlemin 150 saat içinde tamamlanması için mutabakata varıldı. Mutabakattaki 150 saatlik süreçte 75 taciz ve saldırı sonucu 2 asker şehit oldu, 44 asker yaralandı.

Söz konusu saldırı ve tacizlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi. Aynı saat itibarıyla mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç, Rus-Türk ortak devriyelerinin başlaması konusunda da uzlaşıldı, ancak teröristler söz konusu bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Bahar Kalkanı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarını temizlediği dönemde rejim ve destekçileri İdlib bölgesinde, mevcut mutabakatların aksine 6 Mayıs 2019 tarihinde başlatmış olduğu saldırılarda çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti ve yaralandı. Ayrıca yaklaşık 1,5 milyon kişinin göç etmesiyle de büyük bir insanlık dramı yaşandı.

Rejimin 1 Ocak-6 Mart 2020 arasında düzenlediği saldırılarda ise en az 326 sivil yaşamını yitirdi. Esed rejiminin Astana anlaşmaları gereği ateşkes gözlem misyonu için İdlib'de bulunan Türk askerlerine karşı 27 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Şubat'ta rejime karşı operasyon başlattı.

Başlatılan harekatın adının "Bahar Kalkanı" olduğunu 1 Mart'ta açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla İdlib'deki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Harekat kapsamında 3 bin 300'den fazla rejim unsuru da etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib müzakereleri konusunda Kremlin Sarayı'nda 5 Mart'ta görüştü. Görüşmelerin ardından İdlib'de ateşkes kararı alındı.

Pençe serisi operasyonları

Tüm bu harekatlar devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyindeki teröristlere ait hedeflere de Pençe serisi harekatları düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör hedeflerine yönelik tüm faaliyetlerde olduğu gibi Pençe serisi operasyonlarda da hedeflerin sadece teröristler olduğu birçok kez vurgulandı. Operasyonların Irak'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen ve son olarak Zap bölgesiyle süren Pençe serisi operasyonları kapsamında binden fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'deki harekat alanlarında gerek gerçekleştirdiği harekatlar gerekse sonrasındaki süreçte 24 Temmuz 2015'ten bu yana toplam 15 bin 619 teröristi etkisiz hale getirdi.

Öte yandan terörle mücadelede yeni dönem, teröristlerin Çözüm Süreci'ni baltalamasının ardından 24 Temmuz 2015'te İkiyaka Dağlarına yapılan büyük hava harekatıyla başladı.

Mehmetçik teröristlerin "girilemez" olarak nitelendirdiği yerlere tek tek girerek, terör örgütüne büyük darbe vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, 14 Aralık 2015'te başlayan Çukur operasyonları ile terörle mücadelede başlayan bu yeni dönemdeki kararlılığı açıkça ortaya koydu, teröristler ilçe merkezlerinde kazdıkları çukurlara gömüldü.

Daha sonraki süreçte yaşanan FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından "Türk Silahlı Kuvvetleri büyük güç kaybetti" söylemlerinin aksine Mehmetçik, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde birçok başarılı harekata imza attı.

Son MGK'de harekatlar için "milli güvenlik" vurgusu yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Mayıs'taki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Dün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yayımlanan bildiride yer alan "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir." ifadesi dikkati çekti.