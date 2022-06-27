VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO adalar konusunda Türk tezlerini haklı buldu
Baykar'dan Ukrayna'ya TB2 hibesi
"Terör hepimizin ortak düşmanı"
"Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim"
Zelenskiy: Rusya Kremençuk'taki bir alışveriş merkezini vurdu
"Karar, ticari kredilerin amacına uygun kullanılmasını sağlayacak"
Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka'yı kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Barış için gayret etmek durumundayız
Mobil itfaiye ekipleri hasat zamanı ekin yangınlarına karşı nöbette
"Yavaş yavaş yüzde yüzüme ulaşacağıma inanıyorum"
İş dünyası BDDK'nin TL kredi kullanımına yönelik kararını değerlendirdi
600 milyar dolarlık altın rota!
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a dörtlü zirve daveti
Operasyon mu başlıyor?
Bir ilimizden daha petrol müjdesi geldi
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi
İngiliz Milletler Topluluğu'na 'Frankofon Afrika' ülkelerinin ilgisi arttı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerinden daha fazla silah istedi
Su Riskleri Projesi ile buğday ve mısırda su verimliliği analiz edilecek
IEA Başkanı Birol, enerji krizine karşı 'olağanüstü önlem' çağrısı yaptı
Realtor Turkey Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı İçin Kazakistan'a Gitti
Olimpiyatlar için gün bekleyen kick boks, Türkiye'nin 'kürsü' şansını artıracak
27 Haziran 2022 Pazartesi 22:30:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 22:30:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör hepimizin ortak düşmanı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile İran'ın terörle mücadele konusundaki iş birliğinin önemli olduğunu ve bu konuda her iki ülkenin birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Abdullahiyan ile Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, farklı alanlarda eş güdüm ve iş birliğini nasıl geliştirebileceklerini de konuştuklarını aktardı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki karşılıklı ziyaretlerde aksama olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Ankara ile Tahran arasındaki karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının yedincisinin düzenlenmesi için ev sahipliği sırasının İran'da olduğunu ve söz konusu toplantının tarihi üzerinde çalıştıklarını ve gelecek ayda bunu gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye ile İran arasındaki ikili ticaret hacminde ciddi bir düşüş yaşandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Ama geçen sene yüzde 62,5 bir artış oldu. Bu sene ilk dört aya baktığımızda bu artış devam ediyor. Yani bu düşüş artık tersine döndü." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke liderlerinin Ankara ile Tahran arasındaki ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefi koyduğunu ancak bunun çok gerisinde olunduğunu aktararak, "O nedenle daha fazla gayret sarf edip ticaret hacmimizi daha da artırmamız lazım. Ticaret hacmimizi ileriye doğru taşıyabilmek için elimizdeki mekanizmaları da iyi kullanmamız lazım. Bu amaçla 29. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantımızı kısa süre içerisinde gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. " diye konuştu.

"İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk"

İran'a yönelik yaptırımlara da değinen Çavuşoğlu, "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk ve bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki nükleer anlaşmanın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar gerekli adımları atarlar. Anlaşma sağlandığı takdirde bunun bölgemiz ve ikili ekonomik ilişkilerimiz için olumlu yansımaları olacaktır ve ticaretimizi istediğimiz hedeflere götürmek konusunda çok katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Terörle mücadele konusunda Türkiye ile İran arasındaki iş birliği konusuna değinen Çavuşoğlu, "İki komşu olarak terörle mücadele iş birliğimiz önemli. Ve güvenlik iş birliği gibi bu konuları da bugün gözden geçirdik. Somut beklentilerimizi de paylaştık. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor, çünkü terör hepimizin ortak düşmanı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki savaş, Irak ve Afganistan'daki durum, Suriye ve Yemen dahil bölgesel konuları da ele aldıklarını kaydetti.

"Yemen'de uzatılan ateşkesin bir an önce kalıcı olmasını istiyoruz"

Yemen'deki ateşkese ilişkin değerlendirmesinde Çavuşoğlu, "Yemen'de uzatılan ateşkesin bir an önce kalıcı olmasını istiyoruz ve tek çözümün de siyasi çözüm olduğunu söylüyoruz." dedi.

Filistin ve Kudüs'ün ortak davaları olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunun hiçbir zaman değişmeyeceğini her koşulda dile getirdiklerini, Filistin ve Kudüs davasının savunulması için iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Astana Toplantısında heyetlerin bir araya geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Bugün Cenevre'deki Anayasa Komisyonu toplantıları ve diğer süreçler devam ediyorsa bu Astana Formatı sayesinde olmuştur. Bu anlamda iş birliğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü mekanizmasının bulunduğunu, Dışişleri Bakanlığı düzeyindeki toplantıya ev sahipliği yapma sırasının İran'da olduğunu ve bu sene içinde üçlü görüşmeyi gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Türkiye ile İran'ın çevre konusunda birlikte çalışması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, iki ülke uzmanlarının bir araya geleceğini aktardı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin İran ile köklü ve tarihi ilişkilere sahip olduğunu ve bu ilişkileri her alanda geliştirme konusunda kararlı ve her iki ülkenin yararına olacak şekilde geliştirme konusunda mutabık olduklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu türkiye terör
İş ve tatil bir arada

İş ve tatil bir arada
Sıla, Times Meydanı'nda

Sıla, Times Meydanı'nda
Instagram sahte bir dünya

Instagram sahte bir dünya
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Biz evlendik

Biz evlendik
Profesör ile yeni ortaklık

Profesör ile yeni ortaklık
5 milyonluk anlaşma

5 milyonluk anlaşma
Kazancıyla Nişantaşı'na yatırım yapıyor

Kazancıyla Nişantaşı'na yatırım yapıyor
Dominik'ten Bodrum'a

Dominik'ten Bodrum'a

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX