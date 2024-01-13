Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi

Terör hedefleri bir bir vuruluyor! MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğunu ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiğini bildirdi.

Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki terörist saldırısının ardından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi.#MillîSavunmaBakanlığı https://t.co/uiwgqS5Cbl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ 29 HEDEFİN İMHA EDİLDİĞİ OPERASYONDAN YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI



Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Hava Kuvvetlerince Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 29 hedefin imha edildiği operasyondan yeni görüntüler paylaştı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler...#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mTSArY1GnM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler..." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, hedeflerin imha edildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.