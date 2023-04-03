Tepki çeken seccadeli görüntü albüme dönüştü

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda yerdeki seccadeye basarken bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Söz konusu görüntülerle ilgili bugün Bağcılar'da toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar. Onlara göre meşrudur, yapabilirler." dedi.

CHP'den tepkilerin ardından yapılan açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci kez seccade üstünde fotoğraf çektirdiği isimin CHP İstanbul 2. Bölge aday adayı Avukat Ali Acar olduğu öğrenildi.