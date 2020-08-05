PKK'ya ağır darbe! 5'i gri kategoride aranan 105 terörist etkisiz hale getirildi

Temmuz ayında 5'i gri kategoride aranan 105 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Yardımcısı Çataklı, aylık olağan bilgilendirme toplantısında konuştu.
İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 60 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı.
Çataklı "Siber suçlarla mücadelede kapsamında temmuz ayında 5 bin 412 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmış 2 bin 246 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır" dedi.
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