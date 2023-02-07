PKK'dan kalleş saldırı! Depremi bile fırsat bildiler…

Tel Rıfat'taki Öncüpınar Hudut Karakolu'nun sorumluluk sahasına saldırı
Son Dakika Haberleri.. Depremi fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat'taki Öncüpınar Hudut Karakolu'nun sorumluluk sahasına saldırı düzenledi. Terör hedeflerine misliyle karşılık verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi" denildi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi. pic.twitter.com/YJlQcbc7zP</p>— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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