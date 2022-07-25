Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar

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25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:43:00

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Kaynak: AA

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Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi. Ağır silahlar kullanan askeri muhalifler, sızma girişimini püskürttü.

Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesinde Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi. Ağır silahlar kullanan askeri muhalifler, sızma girişimini püskürttü.

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan YPG/PKK'lı teröristler, sabah saatlerinde Halep ilinin kuzey kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen SMO mensupları, Tel Rıfat'ın doğusundaki Şeyh İsa ve Harbul köyleri yönünden saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çatıştı. Ağır silahlar kullanan askeri muhalifler, sızma girişimini püskürttü.

Yerel güvenlik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çatışmada kayıplar veren YPG/PKK'lı teröristler çekilmek zorunda kaldı.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Etiketler : Tel Rıfat Mare ilçesi YPG/PKK
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