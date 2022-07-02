Teksas'ta silahlı saldırı: 2 kişi öldü
Kaynak: AA
ABD'nin Teksas eyaletinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda vurulan 2 genç hayatını kaybetti.
ABD'nin Teksas eyaletinin Harris İlçe Şerifi Ed Gonzales, Twitter'da, bir apartman kompleksinde dün meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin vurulduğu ve hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşlarındaki 2 siyahi gencin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Gonzales, 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bazı şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.
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