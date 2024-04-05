Teknoloji bağımlılığına oyunlu çözüm

Erzurum'da hazırlanan eTwinning projesiyle okul öncesi ve ilkokul öğrencileri, İtalya'daki çocuklara da öğrettikleri kutu oyunlarıyla hem gelişiyor hem de teknoloji bağımlılığından uzaklaşıyor. Öğrenciler, İtalya'daki 25 yaşıtıyla internet üzerinden telekonferansla iletişim kurarak, üç taş ile dokuz taş gibi kendi geleneksel oyunlarını paylaşıyor, yabancı dillerini geliştiriyor.