VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"NATO üyeleri terörle mücadelede tam destek vermeli"
İsrail'in Gazze'de gece boyu düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 411 kişi yakalandı
İstanbul'da “Mahzen-25” operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Facebook'a TikTok özelliği geliyor
Polenlerin uçuştuğu saatlerde dışarı çıkmayın
05 Nisan 2024 Cuma 07:51:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 07:51:00

Teknoloji bağımlılığına oyunlu çözüm

ABONE OL

Erzurum'da okul öncesi ve ilkokul öğrencileri, kutu oyunlarıyla hem gelişiyor hem de teknoloji bağımlılığından uzaklaşıyor.

Erzurum'da hazırlanan eTwinning projesiyle okul öncesi ve ilkokul öğrencileri, İtalya'daki çocuklara da öğrettikleri kutu oyunlarıyla hem gelişiyor hem de teknoloji bağımlılığından uzaklaşıyor. Öğrenciler, İtalya'daki 25 yaşıtıyla internet üzerinden telekonferansla iletişim kurarak, üç taş ile dokuz taş gibi kendi geleneksel oyunlarını paylaşıyor, yabancı dillerini geliştiriyor.

Etiketler : erzurum okul kutu oyunları teknoloji bağımlılığı
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX