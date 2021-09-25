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25 Eylül 2021 Cumartesi 22:04:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 22:07:00

'TEKNOFEST zihinsel bir devrim'

Kaynak: TRT Haber

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın katıldığı bir TV programında TEKNOFEST ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'e dair TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

"DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

4 senedir TEKNOFEST'i düzenliyoruz ama her seferinde farklı şekilde heyecanlanıyoruz. Festival tüm topluma yayıldı.

TEKNOFEST'in teknoloji yarışları ve paydaşları giderek artıyor. 14 yarışmayla festivale başladık. 36 farklı kategoride 200 bin öğrenci başvurdu. Onları geleceğin teknolojisine ve trendlere hazırlamaya çalışıyoruz.

Biz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartacaksak -ki bizim bütün hedefimiz bu- insana yatırım yapmalıyız. İşte TEKNOFEST böyle bir etkinlik.

Sayın Cumhurbaşkanımız, "eğer dünyada bir fikri olan, bir teknolojisi olan" bir genç varsa ve bu genç bunu dünyaya tanıtmak istiyorsak ilk aklına TEKNOFEST gelsin istiyorum dedi.

Biz bunu gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip bir ülkeyiz. İşte biz TEKNOFEST'i öyle bir global bir marka halne getirebiliriz ki dünyanın her yerinden gençler katılabilmek için canla başla mücadele edebilirler. Yabancı takımlar festivale katılmaya başladılar.

Türkiye'de roket yarışmasını Tuz Gölü'nde yapıyorsak bunun gibi teknolojik yarışmaları farklı ülkelerde düzenleyebiliriz. Dost ve müttefik ülkelerle görüşüyoruz. Azerbaycan'la önümüzdeki sene inşallah bu adımı atmak istiyoruz.,

TEKNOFEST ve benzeri yarışmalarla Türkiye'yi ve özelde İstanbul'u teknoloji girişimlerinin en önemli uğrak noktalarından biri haline getirebiliriz. Önümüzdeki seneden itibaren Azerbaycan ile başlamak üzere bu girişimleri artıracağız.

Aziz Sancar Hocamızın Türkiye ile hiçbir zaman bağlantısı kesilmedi. Hocamızla yakın irtibatta çalışıyoruz. Kendisine her türlü desteği veriyoruz. TEKNOFEST'te de kendisini ağırlamaktan gurur duyduk. Gençlerimizle bir araya getirdik. Hocamız TEKNOFEST'e farklı bir hava kattı. Kendisiyle çalışmaya devam etmek istiyoruz.

2019 yılının sonunda ilan edildiği şekilde, TOGG'un ilan ettiği şekilde inşallah 2022 yılının sonunda araçlar seri üretim bandından inmiş olacaklar.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

550 bin kişilik bir teveccüh gösterildi festivale 2018'de. Biz 100 bin kişi bekliyorduk 5 katı bir teveccüh oldu. İkinci yıl dünyanın en büyük açık hava festivali oldu. Binlerce on binlerece çocuk uçağa dokundu. Benim hikayemde de bu var. Tümüyle ülke insanımızın geliştirdiği helikopterler var. İlk yıl daha çok savunma sanayi ağırlıktaydı. Şu an neredeyse yüzde doksanı sivil alanlar. 111 ülkeden ve 81 ilimizden TEKNOFEST'e katılım var. İlk yıllarda bazı yarışmalar dünyada çok iyi seviyedeydi bazıları nispeten vasat düzeyli yarışmalardı.

Roket yarışmasındaki gençlerimizle konuştuğumuzda 2019'da ne olamk istiyorsunuz diye sorduğumuzda mütevazi cevaplar alıyorduk. Şu anda 2021 yılında çocuklar şunu diyorlar. Biz bir alanda iyi çalışırsak dünyanın en iyisini yapabiliriz diyorlar. Daha iddialı olduklarını görüyoruz.

Bizim dönemimizde ancak Avrupa yapar Batı yapar duygusu vardı. Şu anda öyle değil. Biz yaparız, başarırız inancı oluştu. TEKNOFEST bu anlamda zihinsel bir devrim. Bu tümüyle coşturarak, sevdirerek bir festivalle şekillendirilmiş bir devrim.

Bu festivali kurgularken savunma sanayi tüm dünyada da olduğu lokomotif oldu. Savunma sanayindeki başarıyı sivil alanlara yaymak istedik. Savunma sanayii tam bağımsızlığa giden yolda en önemli adım.

Biz yeterki insanımıza inanalım. Bütün engelleri ortadan kaldırıp gençlerimizin yol almasını ve uçmasını sağlamak istiyoruz.

Aziz Sancar Hocamınızın buraya gelmesi bizi çok mutlu etti.

Etiketler : bakan varank selçuk bayraktar trt aziz sancar teknofest
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