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15 Mayıs 2022 Pazar 22:43:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 22:43:00

TEKNOFEST heyecanı başlıyor! Samsun'da renkli anlar

Kaynak: AA

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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) bu yılki adresi olan Samsun'da, havacılık liseleri kendi ürettikleri model uçaklarla gösteri yaptı. Aralarında EXTRA 330, F4, Cesna 172 eğitim uçağı ve F16 gibi modeller olan uçakların gösterisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Samsun'da, Gençlik Haftası kapsamında havacılık liseleri kendi ürettikleri model uçaklarla gösteri yaptı.

Aralarında EXTRA 330, F4, Cesna 172 eğitim uçağı ve F16 gibi modeller olan uçaklar, akrobasi hareketleriyle kutlamalara renk kattı.

Türkiye Havacılık Federasyonu öncülüğünde Samsun Valiliği himayesinde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen gösteriye Göktürk Havacılık Lisesi, Teknokent Havacılık Lisesi ile Bafra Hava Sporları ve Gençlik Spor Kulübü öğrencileri kendi ürettikleri model uçaklarla katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi kentte TEKNOFEST temalı organizasyonlar düzenlendiğini dile getirdi.

Yarış dronlarından model uçaklara kadar birçok insansız hava aracının gösteriye katıldığını belirten Kasapoğlu, "Burada gençlerin teknolojiyle model uçaklara, simülasyona merak ve dikkatlerini çekmek adına 19 Mayıs'a böyle bir tema koyduk. Halkın da ciddi anlamda ilgisi var. TEKNOFEST'in Samsun'da olması bu heyecana bir heyecan daha katıyor. İnsanlar hem teknolojiyi hem TEKNOFEST öncesi 19 Mayıs'ın coşkun ruhunu yaşamış oluyorlar. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Yarış dronu pilotu Akın Akçan ise yarış dronlarının diğer dronlardan çok farklı olduğunu ve çok daha güçlü aletler olduklarını söyledi. Yarış dronlarının 0-1 saniyesinin yaklaşık 200 kilometre olduğunu belirten Akçan, "Güzel bir hobi yarış dronu. Bu hobinin bir yaş aralığı yok. Herkes yarış dronuna merak sarabilir. Simülasyon gözlükleriyle kullanıldığı için uçuyormuş hissi veriyor." ifadelerini kullandı.

Teknokent Koleji Havacılık Kampüsünden pilotluğunu Oğuzhan Koca'nın yaptığı 2 metre 50 santim büyüklüğündeki EXTRA 330 modeli 55 cc'lik benzin motorlu akrobasi uçağı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Etiketler : Teknofest Samsun 19 Mayıs
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