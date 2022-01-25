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25 Ocak 2022 Salı 10:27:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 10:27:00

TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması Başvuruları Başladı

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında IGA yürütücülüğünde düzenlenen “Akıllı Ulaşım Yarışmasına” başvurular başladı. Hayatımızı kolaylaştırmanın ötesinde, tüm ulaşım biçimlerini daha güvenli hale getiren akıllı ulaşım uygulamaları, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında özgün ve millî kaynaklar ile hayata geçiriliyor.

Geleceğin ulaşım teknolojilerini dönüştüren "mobilite" ve "sürdürülebilir ulaşım" konusunu merkeze alan yarışmada öğrenciler çevre dostu projeler geliştiriyor. Ulaşım sistemlerinde yüksek teknolojilerden yararlanan yarışmacılar, enerji verimliliğini sağlayan çalışmaların yanı sıra güvenliği artıran sistemlerle Akıllı Ulaşım alanında vizyon geliştiriyor.

Yönetim, Verimlilik ve Güvenlik Bir Arada

Gelişmekte olan teknolojilere yatırım yapılması ve üretken bir birimin kurulması çerçevesinde harekete geçen TEKNOFEST, akıllı ulaşım teknolojileri alanında bir vizyon geliştirilmesine katkı sağlıyor. Akıllı Ulaşım Yarışmasında öğrenciler sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre ederek toplum yaşamına değer katacak projeler ortaya çıkarıyor.

Yarışma kapsamında, sınırlı ulaşım kapasitesi karşısında hareketliliğin artırılarak daha hızlı, daha rahat ve daha güvenli ulaşım ihtiyacını karşılamak amaçlanıyor. Modern teknoloji ve yönetim stratejilerinin ulaşım sistemlerine entegre bir biçimde uygulanmasına olanak sağlayan yarışmada teknolojik ve ekonomik açıdan sorunları çözerek hayatı kolaylaştırmaya yönelik fırsatlar yaratılıyor. Akıllı Ulaşım Yarışması ile ulaşımda çevresel etkiler ve seyahat süreleri azaltılırken, trafik güvenliğinin de artırılması sağlanıyor. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin katılımına açık olan yarışma, ilköğretim ve ortaokul seviyesi, lise seviyesi ile yükseköğretim ve mezunlar olmak üzere üç farklı kategoride düzenleniyor. Bu yıl yarışmada dereceye giren takımlara toplamda 76 bin TL değerinde ödül veriliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi 28 Şubat.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 29-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenecek Akıllı Ulaşım Yarışmasında dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar.

https://teknofest.org/tr/

Etiketler : Samsun Çarşamba Havalimanı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları
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