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Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
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07 Temmuz 2023 Cuma 21:34:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 21:34:00

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

Kaynak: IHA

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Tekirdağ'da bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bölücü silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen V.Ö., Y.E., G.D., M.Ç., İ.O., M.F.Ö., B.E., Y.D. ve D.D. isimli 9 kişi Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : Tekirdağ tekirdağ terör operasyonu pkk/kck
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