Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
Kaynak: IHA
Tekirdağ'da bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bölücü silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen V.Ö., Y.E., G.D., M.Ç., İ.O., M.F.Ö., B.E., Y.D. ve D.D. isimli 9 kişi Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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