Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da bölücü silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen V.Ö., Y.E., G.D., M.Ç., İ.O., M.F.Ö., B.E., Y.D. ve D.D. isimli 9 kişi Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.