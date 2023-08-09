Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hıdırağa Mahallesi Ağıltepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
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