Tekirdağ'da orman yangını: iki mahalle tahliye ediliyor
Kaynak: IHA
Tekirdağ'da çıkan orman yangınında alevlerin tehdit ettiği iki kırsal mahallede yaşayanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.
Tekirdağ'da çıkan orman yangınında alevlerin tehdit ettiği iki kırsal mahallede yaşayanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.
Malkara ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Malkara ve Keşan Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangında itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor. Yangın söndürme helikopterlerinin havadan destek verdiği çalışmalara rağmen rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, iki kırsal mahalleyi tehdit ediyor. Malkara Kaymakamlığı tarafından Deveciköy ve Teteköy mahalleleri boşaltılmaya başlandı.
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