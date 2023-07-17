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17 Temmuz 2023 Pazartesi 18:46:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 18:46:00

Tekirdağ'da orman yangını: iki mahalle tahliye ediliyor

Kaynak: IHA

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Tekirdağ'da çıkan orman yangınında alevlerin tehdit ettiği iki kırsal mahallede yaşayanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'da çıkan orman yangınında alevlerin tehdit ettiği iki kırsal mahallede yaşayanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Malkara ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Malkara ve Keşan Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangında itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor. Yangın söndürme helikopterlerinin havadan destek verdiği çalışmalara rağmen rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, iki kırsal mahalleyi tehdit ediyor. Malkara Kaymakamlığı tarafından Deveciköy ve Teteköy mahalleleri boşaltılmaya başlandı.

Etiketler : Tekirdağ tekirdağ malkara tekirdağ orman yangını
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