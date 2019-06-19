Tekirdağ'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.M'yi takibe aldı.

Ekipler takip sonucu şüpheliyi, Yeniçiftlik Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA