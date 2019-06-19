19 Haziran 2019 09:55 | Çarşamba
Tekirdağ'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.M'yi takibe aldı.
Ekipler takip sonucu şüpheliyi, Yeniçiftlik Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA
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