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12 Ekim 2023 Perşembe 10:33:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 10:33:00

Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı

Kaynak: AA

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Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizler toplanmaya başladı.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, AA muhabirine 37 bin 500 ceviz ağacının bulunduğu 2 bin 500 hektar bozuk orman arazilerinde hasadın başladığını söyledi.

Geçen sene 1500 ton verim elde edildiğini aktaran Şen, bu yıl yaklaşık 1300 ton rekolte beklediğini belirtti.

Bozuk orman arazilerinde üretim yapılmasının son derece kıymetli olduğunu ve arazi tahsisi yapılan üreticilerden isteyenlere fidan desteği sağlandığını belirten Şen, hasadın hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Naip köyünde ağaçlandırma sahası olan orman arazisinde görevli Ziraat Mühendisi Abdulkadir Danışman ise vasfını yitirmiş orman arazilerinde sürdürülebilir tarımın önemli olduğunu ifade etti.

Danışman, 1000 dönüm üzerinde 10 yıldır büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek vasfını yitirmiş orman arazilerini verimli hale dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Orman arazilerinin ceviz bahçelerine dönüşmesini sağlandıklarını vurgulayan Danışman, "Bakanlığın sunmuş olduğu özel ağaçlandırma sahalarında yapmış olduğumuz yetiştiricilik sayesinde milli ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu alanların çoğalmasıyla umuyorum ki önümüzdeki yıllarda iç pazarın ihtiyacı karşılanacak." diye konuştu.

Etiketler : ceviz toplama orman arazisi Tekirdağ Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen
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