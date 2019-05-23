23 Mayıs 2019 11:58 | Perşembe
Tekirdağ'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çene Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 48 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Araç sürücüsü Suriye uyruklu A.J. gözaltına alındı.
AA
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