Tekirdağ Şehir Hastanesi gün sayıyor

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın “Önümüzdeki hafta artık hasta almaya başlayacağız. 13 Kasım Tekirdağ’ın Kurtuluş Günü’nde hastanenin resmi açılışının yapılmasını planlıyoruz. Bu hastane, tamamen ücretsiz olacak. Herhangi bir devlet hastanesinden farkı yok” dedi. 1 milyar 500 milyon liraya mal olan Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 158 bin metrekarelik inşaat alanı bulunuyor. Sahip olduğu 486 yatakla hastanenin Tekirdağ’ı sağlıkta çekim merkezi haline getirmesi bekleniyor.



486 YATAK KAPASİTELİ

486 yatağının 374’ü genel hastane yatak kapasitesine ayrılan hastanedeki 162 tek kişilik odanın 80’inin altyapısı çift kişilik odaya göre hazırlandı. Böylelikle hastane, gereken şartlarda 80 yatak daha ilave edilip kapasitesini 566’ya kadar yükseltilebilecek özelliğe sahip olacak. Hastanenin Bulgaristan ve Yunanistan’dan hasta çekmesi bekleniyor.