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08 Şubat 2021 Pazartesi 17:59:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 17:59:00

Tek mücadelesi trafik canavarıyla!

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Recayi Çağlar, ailesini düğün gününde trafik kazasında kaybetti. O gün bir karar alan Çağlar, başkalarının da trafik kazalarında canının yanmaması için 43 yıldır mücadele ediyor.

Bolu'da yaşayan 63 yaşındaki Recayi Çağlar, 1978 yılında dünya evine girdi. Çağlar'ın düğünün ardından memleketleri Aydın'a dönen annesi, babası ve kız kardeşi ile kayınvalidesinin bulunduğu otomobile ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı demir yüklü kamyon çarptı.

DİREKSİYON EĞİTMENİ OLDU

Trafik kazasında tüm ailesini ve kayınvalidesini kaybeden Çağlar, o gün aldığı karar doğrultusunda direksiyon eğitimleri vermeye başladı.

AMBULANS ŞOFÖRLERİ YETİŞTİRDİ

Savunma uzmanı olarak görev yaptığı kurumların sürücülerinin yanı sıra ambulans şoförleri ve personeline eğitim veren Çağlar, emekli olduktan sonra da özel bir sürücü kursunda direksiyon eğitmenliğine başladı. Çağlar, 10 yıldır çalıştığı sürücü kursunda sürücü adaylarına direksiyon eğitimi vererek onları trafiğe hazır hale getiriyor. Çağlar, "Vebalinin bende olduğunu düşünerek eğitim veriyorum" diyor.

Ailesini bir trafik kazasında kaybettiği için bundan sonra hiç kimsenin kaza yapmasını istemeyen Recayi Çağlar, bu nedenle derslerinde hem kuralcı hem de biraz sert davranarak sürücü adaylarının en az hata ile trafiğe hazır olmasını sağlıyor.

Etiketler : trafik direksiyon ambulans
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