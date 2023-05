Tek hayalleri eski Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara mitinginde açıklamalarda bulundu. Meydanı dolduran yüz binlere seslenen Erdoğan, CHP ve Millet İttifakı'nı sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan "Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir gruba vereceklermiş. Elden gelenle övünülmez. Geç, bu işi. Takmış TEKNOFEST'e onunla ilgili konuşuyor. Bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. TEKNOFEST'i, İHA'ları, SİHA'ları, Akıncıları, Kızılelma'yı alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar" dedi. Erdoğan şunları söyledi:

CHP'YE 3 KELİME YETER

"İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de 4 yıl ne yaptınız? Bunların 3 tane tanımı var. CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter; çöp, çukur ve çamur. İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından kurtardık, çukurlardan kurtardık. Hepsini geç, susuzluktan kurtardık susuzluktan. İşte bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart."

YALANDAN BAŞKA ŞEY YOK

"Başkent'in havalimanını kim yaptı, biz. Yolları kim yaptı? Ankara'daki metroları kim yaptı? İstanbul, İzmir öyle değil mi? Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı kimdi biliyor musunuz; bay bay Kemal. Yalan dersi almak istiyorsanız yazıhanesine müracaat edin. 14 Mayıs'ta benim milletim bunlara siyasi mevta yapacak, sandıklara sahip çıkacağız. "

ANKARA DİZ ÇÖKMEDİ

"Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız hafif rahatsızlıkta, dünyanın ve ülkemizin dört bir yanı gibi Ankara'nın her mahallesinden, her hanesinden yükselen dualara layık olmaya çalışıyoruz. Ankara Milli Mücadele'de asla korkmadı, diz çökmedi. Bunun için Ankara ne vesayete, ne teröre, ne darbeye teslim oldu. Şehrin üzerinde ölüm saçan uçaklar gezerken Ankara dimdik ayakta durdu. Ankara'nın her yeri, özgürlüğü için direndi."

ŞİMDİ 9'LU MASA OLDU

"FETO şimdi bay bay Kemal ile beraber. Önceden almamışlardı sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu. Bay bay Kemal bu da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, cumhur var. Ankara, alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Kanlı gar saldırısıyla oynanmak istenen kirli oyunu bozan da yine Ankara oldu."

TOKİ, GURBETÇİLER İÇİN DE KONUT YAPACAK

Başkan Erdoğan; TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star, Kanal 7 Avrupa ortak canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

GURBETÇİLER: Gurbetçileri yıllarca kimse önemsemedi. Biz oy kullanmalarını sağladık. Pasaport harçlarını gurbetçiler için yarı yarıya indirdik, araçlarını ülkemizde kullanabilme sınırını 2 yıla çıkardık.

DEPREM YARDIMLARI: Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşımız da yardıma koştu. 100 milyonlarca lira yardım yaptılar. Asla unutmayacağız.

İTİBAR ARTIYOR: Türkiye'nin gücü arttıkça gurbetçi vatandaşımızın da itibarı artıyor. Ellerindeki gücü 14 Mayıs'ta en iyi şekilde kullanmalarını istirham ediyorum.

IRKÇI SALDIRILAR: İslam düşmanlığı ayrımcılık, Batı'da kanser gibi yayılıyor. Batı bunla yüzleşme cesaretini henüz gösteremiyor. Almanya'da 8 vatandaşımın hayatını kaybettiği NSU olayında iç rahatlatıcı bir karar çıkmadı. Gerekirse uluslararası mahkemelere götüreceğiz. Yurtdışında Kuran'ı Kerim' e yönelik saldırılar attı. Bunları takip edeceğiz.

GURBETÇİYE KONUT: Yurtdışından gelip Türkiye'de yüksek tahsilini yapan çok parlak gençlerimiz var. Biz bunları yurtdışında neden istihdam etmeyelim? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için TOKİ aracılığıyla yeni konutlar inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın çifte vatandaşlığını destekleyeceğiz.

1 MAYIS: Bir işçinin oğlu olarak, işçilerimin 1 Mayıslarını tebrik ediyorum. TTK'ya 2 bin işçi alacağımızı duyurmuştuk. Şimdi de Kardemir'e 600 işçi alınacağını duyuruyorum.

MİT, DEAŞ'IN SÖZDE LİDERİ KUREYŞİ'Yİ SURİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Başkan Erdoğan, yurtdışında yaşayan Türklere yönelik gerçekleşen canlı yayında çok önemli bir gelişmeyi de ilk kez açıkladı: "Büyük ve güçlü Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik."

ABD YAPINCA DÜNYA KONUŞUYOR

"Bu mücadele, Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK/PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde. MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile mücadelemiz ayrım yapmadan devam ediyor. ABD yapınca dünya konuşuyor. MİT bizim dönemizde uluslararası mücadele yön bir teşkilat haline gelmiştir. Teşkilatımız ayrıca Amerikan ve Rus istihbarat teşkilatlarının görüşme yapacağı bir düzeye gelmişti."

TALİMATI NEREDEN ALIYORSUN

"Bay bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun; Kandil'den. Kandil ne diyor 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz'. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Dünyanın dört bir yanındaki PKK'lılar, FETÖ'cüler, terör örgütleri tüm güçleriyle 14 Mayıs'ta bay bay Kemal'e destek veriyor. Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan örgüt yöneticileri bay bay Kemal için oy dileniyor."

KILIÇDAROĞLU'NDAN MALİYE BAKANI GAFI

SEN MALİYEDE BİR MEMURDUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında "Ben Maliye Bakanlığı yaparken" gafıyla ilgili şunları söyledi: "Heyecanlanmış kendini maliye bakanı ilan etti. Yahu sen maliyede bir memurdun. Niye bu millete yalan söylüyorsun. Ne yaptı bu? Oy alabilmek için yanına aldığı herkese birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif etti, hepsine rüşvet teklif etti. Karşımızda bambaşa manzara var. Referansı olmayanlar akıllarına ne gelirse üfürüyor" dedi.

BİZ GÖREVDEYKEN TERÖRİST ÇIKMAZ

"Diyarbakır'da Yasin Börüleri şehit edenler bunlar değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 51 kardeşimin ölümüne sebep olanlar bunlar değil mi? Ne diyorlar; 'Selo'yu çıkaracağız.' Düşünün Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek. Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bay bay Kemal var, Meral Hanım var, HDP var, Davutoğlusu var, Bebecan'ı var, belediye başkanları var."