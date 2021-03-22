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22 Mart 2021 Pazartesi 21:24:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 21:25:00

Tedirgin eden vaka sayısı: 22 bin 216 yeni vaka

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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.

Etiketler : türkiye koron virüs vaka
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