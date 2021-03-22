Tedirgin eden vaka sayısı: 22 bin 216 yeni vaka

Tedirgin eden vaka sayısı: 22 bin 216 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.