22 Mart 2021 Pazartesi 21:24:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 21:25:00
Tedirgin eden vaka sayısı: 22 bin 216 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.
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