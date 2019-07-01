Tecavüz yalanıyla kaos provası

Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen karanlık çevreler, bu kez Suriyeliler üzerinden provokasyona kalkıştı. FETÖ'cüler başta olmak üzere kaos çığırtkanlarının açtığı yüzlerce sahte hesap, Küçükçekmece İkitelli Mehmet Akif mahallesinde önceki gece, Suriyeli olduğu öne sürülen 4 kişinin 4 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiği yalanını ortaya attı. Aralarında bazı siyasilerin de olduğu çok takipçili hesapların yalanı gerçekmiş gibi yaymasıyla fitne ateşi büyüdü.

DÜKKÂNLARA SALDIRDILAR

Çirkin provokasyonun ardından mahalleli sokağa döküldü. Yüzlerce kişiden oluşan kalabalık, Aşık Veysel caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek Mehmet Akif mahallesindeki polis merkezine yürüdü. Bu arada bölgedeki Suriyelilerin işyerleri saldırıya uğradı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis burada vatandaşların dağılması yönünde uzun süre anonslarla uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıları dikkate almayarak slogan atan gruba polis TOMA’yla müdahale etti. ​

'Tecavüz ya da taciz söz konusu değil' açıklaması yapan emniyet, iddialarda adı geçen ailenin kimseden şikâyetçi olmadığını duyurdu.

TACİZ YA DA TECAVÜZ YOK

Polis merkezi çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri alan Çevik Kuvvet ikazlarına rağmen bir türlü dağılmayan gruba polis, bu kez tazyikli su ve gözyaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında ara sokaklara dağılarak tekrar toplanan gruptan bazı kişiler gözaltına alındı. Yaşananlar, mülteci karşıtlığı üzerinden kurgulanan tehlikeli oyunu, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece'de yaşanan olayda, herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını bildirdi.

Provokatörler, montaj görüntü yayınlayıp, tecavüzcünün halk tarafından asıldığı yalanını yayarak, Suriyelileri de kışkırttı.

18 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Yapılan açıklamada, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun, 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan 'Gel gel' diye seslendiği belirtildi. Ayrıca, çocuğun ailesinin yanlış anlaşılma olduğunu belirtip Suriyeli çocuktan şikayetçi olmadığı belirtildi. Bu arada, olayla ilgiyi 18 kişiye 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü muhalefetten işlem yapıldığı, şüphelilerin bu sabah emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi. İstanbul Valiliği, Küçükçekmece’deki tecavüz iddiasıyla ilgili, çocuk ve ailesinin ifadelerinde ‘konunun yanlış anlamadan kaynaklandığını’ beyan ettiklerini, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, durumu olduğundan çok farklı gösterip kimliğini gizleyerek sosyal medya yoluyla provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

Tecavüz iddiasını yayanlardan biri de İP'li Ümit Özdağ’dı. Ancak olayın aslı ortaya çıkınca paylaşımını sildi.