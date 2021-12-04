04 Aralık 2021 Cumartesi 07:45:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 07:45:00
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti
Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü yaşamını yitirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü yaşamını yitirdi.
Merkez Bankası kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Serap Görcü'nün cenazesi bugün İstanbul Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ümraniye Kocatepe mezarlığına defnedilecek.
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