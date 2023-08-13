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13 Ağustos 2023 Pazar 15:53:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 15:53:00

TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz'deki sondaj gemilerine refakat etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Fatih Fırkateyni'nin, Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih gemilerine refakat ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Fatih, Karadeniz Uyumu Harekatı görevi kapsamında, Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimize refakat etti." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı tcg fatih fırkateyni batı karadeniz sondaj gemisi
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