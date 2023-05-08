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TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor
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08 Mayıs 2023 Pazartesi 21:21:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 21:21:00

TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Alsancak Limanı'nda bulunan TCG ANADOLU'ya ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

MSB'den yapılan açıklamada, TCG ANADOLU'nun Alsancak Limanı'nda İzmirlilerle buluşmaya devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımız, ilk günden itibaren TCG ANADOLU'ya yoğun ilgi gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

Etiketler : MSB TCG anadolu
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