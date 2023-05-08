TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Alsancak Limanı'nda bulunan TCG ANADOLU'ya ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.
MSB'den yapılan açıklamada, TCG ANADOLU'nun Alsancak Limanı'nda İzmirlilerle buluşmaya devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımız, ilk günden itibaren TCG ANADOLU'ya yoğun ilgi gösteriyor" ifadesi kullanıldı.
TCG ANADOLU, Alsancak Limanı'nda İzmirli hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız, ilk günden itibaren TCG ANADOLU'ya yoğun ilgi gösteriyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/TIZashjZcl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2023
- Numan Kurtulmuş: Siyaset düşmanlık alanı değil, rekabet alanıdır
- Fuat Oktay: Savunma ve enerjideki başarılarımızı hazmedemiyorlar
- TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor
- Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
- Bakan Nebati: Türkiye'de enflasyon düşüyor, büyüme artıyor
- Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin sorumluları yüzde 20 kusurlu bulundu