TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor

TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor

MSB'den yapılan açıklamada, TCG ANADOLU'nun Alsancak Limanı'nda İzmirlilerle buluşmaya devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımız, ilk günden itibaren TCG ANADOLU'ya yoğun ilgi gösteriyor" ifadesi kullanıldı.